Лукашенко заявив Путіну, що нова АЕС у Білорусі може забезпечувати енергією окуповані регіони України

Білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко заявив на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, що друга атомна електростанція могла б бути побудована на сході Білорусі і, за потреби, забезпечувати енергією окуповані Росією території України, які Лукашенко назвав «звільненими».

«Якщо буде рішення, ми негайно почнемо будівництво нової станції, якщо буде потреба на заході Росії й у звільнених регіонах», – сказав Лукашенко, звертаючись до Путіна під час зустрічі в Кремлі. Його цитує державне білоруське агентство «Белта».

За його словами, «Росатом» вже розробив варіанти подальшого розширення атомної енергетики Білорусі. Але Лукашенко відмовився назвати обсяг необхідних фінансових ресурсів, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

«Питання фінансування взагалі не виникає. Якщо є споживач, який візьме електроенергію і сплатить необхідний тариф, це взагалі не проблема», – відповів Лукашенкові Путін.

25 вересня на Глобальному форумі з атомної енергії в Москві Лукашенко запропонував послуги Білорусі з будівництва атомної електростанції прем’єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну, з яким вони контактували вперше після погіршення відносин через підтримку Лукашенком Азербайджану в карабахському конфлікті.

У 2020 році була офіційно відкрита перша атомна електростанція в Білорусі – Білоруська АЕС. Електростанція будувалася за російським проєктом і на російський кредит від 2011 року в Гродненській області, за 22 кілометри від кордону з Литвою.

Будівництво електростанції викликало різку критику екологічних активістів, велика частина території країни заражена радіоактивними викидами після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Проти будівництва також виступала Литва, електростанція розташована приблизно за 50 кілометрів від столиці країни Вільнюса.