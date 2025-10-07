Доступність посилання

Зеленський: уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів

За словами президента, уряд ухвалить відповідну постанову найближчим часом
Президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів України найближчим часом ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів. Зеленський написав про це в телеграмі після того, як провів нараду з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко.

«Передусім доповідь щодо відновлення в областях після російських ударів по енергетиці. Уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень саме прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики. Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати», – написав Зеленський.

«Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу і забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів. Також уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення. Попри всі виклики, маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше», – додав він.

Раніше сьогодні міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що Україна хоче збільшити імпорт природного газу після російських авіаударів по її газовій інфраструктурі. «Ми плануємо збільшити імпорт приблизно на 30%, якщо нам вдасться розширити наші імпортні потужності», – сказала Гринчук на брифінгу після онлайн-зустрічі з представниками групи G7+.

За словами міністерки, яку цитують українські і західні ЗМІ, зараз пріоритетом є забезпечення імпорту на жовтень-грудень, за необхідності йтиметься і про інші місяці.

Влітку повідомлялося, що Україна намагається якнайшвидше заповнити підземні сховища газу до 13,2 млрд куб. м перед початком опалювального сезону, з яких 4,6 млрд куб. м мали надійти з імпорту.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

