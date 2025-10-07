У Шостці на Сумщині відновили газопостачання

У Шостці та навколишніх населених пунктах у Сумській області енергетики відновили газопостачання після масованих ударів сил РФ, повідомив увечері 7 жовтня голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.

За його словами, аварійні роботи тривали добу, тепер 33 тисячі абонентів отримують газ в повному обсязі.

Відновили також газопостачання навколишніх населених пунктів – Богданки, Ображіївки, Ковтунового, Миронівки, Крупця і Шкирманівки. Ще тривають роботи в селищі Вороніж.

Через російські удари в ніч на 2 жовтня Конотопський і Шосткинський райони Сумської області частково залишилися без світла.