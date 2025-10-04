Удар Росії по Шостці: мер закликав жителів обмежити використання природного газу

У суботу, 4 жовтня, сили РФ здійснили масовану атаку по Шостці на Сумщині, людей закликали обмежити використання природного газу, повідомив мер міста Микола Нога.

«Шановні жителі Шосткинської громади! У зв’язку з масованою, безпрецедентно потужною атакою російського агресора прохання всіх максимально обмежити використання природного газу» – зазначив місцевий чиновник.

За його словами, такий крок дасть можливість не допустити збій системи. Водночас Нога закликав жителів слідкувати за газовими приладами.

«Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, під час роботи ПВО перебувайте в безпечних місцях», – акцентував мер.

Окрім того, влада просить мешканців обмежитися у використання громадського транспорту за міськими та приміськими маршрутами.

«Ситуація є напруженою», – написала Дар’я Гребенюк, яка працює у Шосткинській міській раді.

Місто Шостка і частина Шосткинського району на Сумщині знеструмлені через російські удари 4 жовтня, повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров і «Сумиобленерго».

«Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено місто Шостку і частково Шосткинський район. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – йдеться в повідомленні обленерго.

За даними прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, унаслідок удару РФ по залізничному вокзалу і пасажирських поїздах у місті Шостці на Сумщині поранені близько 30 людей.



