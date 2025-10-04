Свириденко: внаслідок атаки РФ по Шостці поранені близько 30 людей

Унаслідок удару РФ по залізничному вокзалу і пасажирських поїздах у місті Шостці на Сумщині поранені близько 30 людей, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у телеграмі.

«На місці працюють рятувальники, медики та залізничники – вони допомагають постраждалим і оцінюють масштаби руйнувань», – зазначила Свириденко.

Прем’єрка каже, що армія РФ продовжує тактику ударів по залізниці – під прицілом цивільна інфраструктура і велике скупчення людей.

«Це був черговий жорсткий і цинічний терористичний акт. І світ не має права це ігнорувати. Україні потрібно більше систем ППО, жорсткіші санкції проти Росії та рішучі дії партнерів. Тільки це може зупинити російський терор та зберегти життя людей», – наголосила Свириденко.

Місто Шостка і частина Шосткинського району на Сумщині знеструмлені через російські удари 4 жовтня, повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров і «Сумиобленерго».

«Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено місто Шостку і частково Шосткинський район. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – йдеться в повідомленні обленерго.

За даними влади, щонайменше вісім людей були шпиталізовані в Шостці після сьогоднішнього російського удару по двох пасажирських поїздах. Раніше президент Зеленський повідомляв про десятки постраждалих.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



