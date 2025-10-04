Шостка залишилась без світла, води і газу після російського обстрілу – мер

Шостка і низка населених пунктів Шосткинської громади на Сумщині залишилися без світла, води і газу внаслідок атаки РФ 4 жовтня, повідомив мер міста Микола Нога.

«Пошкоджено електричну мережу, пошкоджено водогін, пошкоджено систему газозабезпечення. На залізничній колії стояло два потяги, один повинен був їхати на Київ... сталося два прильоти, поранено семеро людей, із них троє дітей», – повідомив Нога.

Мер закликав перебувати в укриттях, оскільки російська атака триває. Також він закликав не панікувати та триматися. За його словами, організовано безкоштовне гаряче харчування для дітей, оскільки немає світла та газу.

«Родини, які не мають можливості забезпечити дитину теплою їжею, запрошуємо звернутися до Шосткинської дитячої лікарні, сьогодні - з 17.00 до 20.00, завтра - з 8-00 до 12-00», – написав Нога.

Згодом у Сумській філії «Газмереж» підтвердили пошкодження газорозподільчих потужностей і закликали обмежити споживання газу мешканців низки регіонів.

«У зв’язку з пошкодженням газорозподільної станції внаслідок обстрілів просимо мешканців населених пунктів Шостка, Вороніж, Богданка, Ображіївка, Ковтунове, Миронівка, Крупець та Шкирманівка тимчасово обмежити споживання природного газу», – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що місто Шостка і частина Шосткинського району на Сумщині знеструмлені через російські удари 4 жовтня, повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров і «Сумиобленерго».

«Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено місто Шостку і частково Шосткинський район. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – йдеться в повідомленні обленерго.

За даними влади, щонайменше вісім людей були шпиталізовані в Шостці після сьогоднішнього російського удару по двох пасажирських поїздах. Раніше президент Зеленський повідомляв про десятки постраждалих.

За даними прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, унаслідок удару РФ по залізничному вокзалу і пасажирських поїздах у місті Шостці на Сумщині поранені близько 30 людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







