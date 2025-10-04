ДСНС: унаслідок удару РФ по залізничному вокзалу в Шостці загинула людина

У Шостці на Сумщині внаслідок атаки російського безпілотника загинула одна людина, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у телеграмі.

«1 людина загинула внаслідок удару БпЛА «Shahed» по залізничному вокзалу в Шостці», – кажуть рятувальники.

Місто Шостка і частина Шосткинського району на Сумщині знеструмлені через російські удари 4 жовтня, повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров і «Сумиобленерго».

«Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено місто Шостку і частково Шосткинський район. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – йдеться в повідомленні обленерго.

За даними прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, унаслідок удару РФ по залізничному вокзалу і пасажирських поїздах у місті Шостці на Сумщині поранені близько 30 людей.



