Уряд скоротив терміни опалювального сезону – він розпочнеться 1 листопада

Кабінет міністрів ухвалив постанову про скорочення термінів опалювального сезону на один місяць.

Згідно із затвердженими 8 жовтня змінами, відтепер він триватиме з 1 листопада до 31 березня (раніше орієнтовними датами були 15 жовтня і 15 квітня відповідно).

Ключова зміна полягає у відмові від прив’язки до температури повітря. Раніше місцева влада могла розпочинати опалювальний сезон, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль опускалася нижче +8°C.

Тепер, незалежно від погоди, все визначатиметься виключно календарем. Нові жорсткі правила внесені до чинних документів, які регулюють постачання газу виробникам тепла, роблячи їх обов’язковими для виконання на всій території країни.

Норма про залежність початку і кінця опалювального сезону від температурних показників дозволяла гнучко підходити до централізованого увімкнення батарей. У 2024 році опалювальний сезон у Києві завершили 28 березня. У 2025 році столиця завершила опалювальний сезон 24 березня.