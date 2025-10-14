«Укренерго»: через складну ситуацію в енергосистемі є відключення світла у дев’яти областях

Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях – застосовані аварійні відключення, повідомляє компанія «Укренерго».



За даними компанії, у Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі, а на Чернігівщині обленерго наразі застосовує три черги погодинних відключень.



Триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах, додають в «Укренерго».

Міненерго раніше повідомляло, що 14 жовтня російські війська атакували об’єкти енергетики в двох областях – Харківській і Сумській.

З початку повномасштабного вторгнення Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, перші такі атаки почалися у жовтні 2022 року. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



