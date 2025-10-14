Міненерго: Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Харківщини та Сумщини

Російські війська атакували об’єкти енергетики в двох областях, повідомляє Міністерство енергетики 14 жовтня.

«Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам», – йдеться в повідомленні.

Міністерство додає, що тривають заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

У Чернігівській області тривають обмеження споживання електроенергії.

«Підготовка до зимового періоду триває: здійснюються ремонтні та відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах, формуються запаси ресурсів і посилюється захист критичної інфраструктури, щоб гарантувати безперебійне постачання електроенергії та тепла населенню», – йдеться в повідомленні.





Оператор «Укренерго» повідомляє у вівторок, що споживання залишається високим. Це пояснюють низькою температурою та утриманням хмарної погоди в більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

«Через наслідки попередніх російських ударів по енергооб’єктах регіону – на ранок «Чернігівобленерго» застосовує графіки погодинних відключень обсягом трьох черг. В інших областях заходи обмеження наразі не застосовуються», – йдеться в повідомленні.

Компанія просить не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 16 до 22 години.

З початку повномасштабного вторгнення Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, перші такі атаки почалися у жовтні 2022 року. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



