«Ця можливість для нас відкрита» – Зеленський про імпорт електрики з ЄС на тлі ударів РФ

Україна має можливість імпортувати електроенергію з Євросоюзу, що дозволяє частково компенсувати наслідки російських ударів, заявив президент України Володимир Зеленський 13 жовтня на спільній пресконференції з верховною представницею Євросоюзу з закордонних справ Каєю Каллас.

«Ми очікуємо проблем з електрикою. Через останні дві атаки, можливо, потрібно буде імпортувати електроенергію (з ЄС), ми завжди використовуємо цю можливість під час зими, і ця можливість для нас відкрита», – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що удари сил РФ по газовій інфраструктурі збільшує потребу в імпорті газу.

«У нас є наші оцінки того, що нам може знадобитися, але переважно ідеться про кошти… Ми розуміємо, де можливо закупити, ми знаємо, яка ціна, у нас є партнери, які готові постачати, це, наприклад, наші норвезькі партнери, партнери з Європейського Союзу, ми розраховуємо на них, також це можуть бути представники Близького Сходу. Ми розуміємо, де закупити газ, але питання, де отримати достатньо коштів», – вказав президент України.

Над питанням проходження Україною опалювального сезону розмірковують і в Євросоюзі, заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

«По-перше – це допомогти Україні оборонятися. Якщо Україна зможе оборонятися, то критична інфраструктура не зазнаватиме руйнувань. По-друге, наші експерти, які займаються енергетикою, оцінюють, що потрібно Україні для того, щоб ремонтувати, захищати інфраструктуру, щоб у людей було тепло, вода, щоб люди могли пройти зиму, і ця робота буде незабаром закінчена», – сказала Кая Каллас.

У ніч на 10 жовтня війська РФ завдали комбінованого удару по території України. За даними Повітряних сил ЗСУ, противник застосував 32 ракети та 465 БпЛА різних типів. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, значна частина ракет в ударі – балістичні, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. У дев’яти областях були запроваджені аварійні відключення світла.

З початку повномасштабного вторгнення Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, перші такі атаки почалися у жовтні 2022 року. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.