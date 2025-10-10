ЗСУ знешкодили 405 БпЛА та 15 ракет, але є прямі влучання на 19 локаціях – Повітряні сили

Українські військові знешкодили 405 БпЛА та 15 ракет, серед яких була аеробалістична ракета «Кинджал», під час чергової атаки РФ, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



Також чотири російську ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).



Військові зафіксували прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.



За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 жовтня (із 19.00 9 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування – 32 ракет та 465 БпЛА різних типів:



• 465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 200 із них – «Шахеди»;

• 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області РФ;

• 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська області РФ);

• 12 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська області РФ);

•4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, значна частина ракет в ударі – балістичні, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. У дев’яти областях запровадженіаварійні відключення світла.

За даними президента України Володимира Зеленського, через удар РФ у Запоріжжі через атаку РФ загинула дитина, по всій країна постраждали понад 20 людей. У Києві постраждали 12 людей, також відомо про постраждалих на Дніпропетровщині та Черкащині.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Читайте також: Україна може мати проблеми з газопостачанням та опаленням через російські удари – Совсун

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



