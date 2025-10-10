Доступність посилання

ОВА: сили РФ завдали по Запоріжжю щонайменше сім ударів – загинула дитина, є поранені

За даними місцевої влади, війська РФ завдали по Запоріжжю щонайменше сім ударів БпЛА, атакувавши приватний сектор та обʼєкти інфраструктури

У Запоріжжі через російську нічну атаку загинула дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«У лікарні помер 7-річний хлопчик, який дістав поранень через нічну атаку росіян. Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися надто тяжкими», – написав він у телеграмі.

Раніше Федоров повідомляв про трьох поранених, зокрема, до лікарні доставили 45-річного чоловіка у тяжкому стані.

За даними місцевої влади, війська РФ завдали по Запоріжжю щонайменше сім ударів БпЛА, атакувавши приватний сектор та обʼєкти інфраструктури. Сталося кілька займань.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


