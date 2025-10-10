Атака РФ на Київ: постраждали 9 людей, лівий берег міста залишився без світла

Через масовану російську атаку у Києві постраждали 9 людей, 5 із них перебувають у лікарнях, повідомив міський голова Віталій Кличко.



За його словами, у результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання, також є проблеми з водопостачанням.

Також він повідомив, що у Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок, де горіли квартири на кількох поверхах – пожежу ліквідували. У ДСНС додають, що рятувальники врятували 20людей, 9 – травмовані, п’ятьох передали медикам.

За даними Кличка, у Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки, горіли також автівки у дворі, у Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки, а у Подільському районі уламки впали на відкритій території.

Також місцева влада повідомила, що через складну енергетичну ситуацію рух поїздів метрополітену буде з інтервалом 6-7 хвилин, на червоній лінії поїзди курсуватимуть між станціями «Академмістечко» – «Арсенальна», а на зеленій – до станції «Видобичі».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



