Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень

Влучання уламків безпілотника у житловий будинок. Печерський район, Київ, 10 жовтня 2025 року
Влучання уламків безпілотника у житловий будинок. Печерський район, Київ, 10 жовтня 2025 року

Російські війська вночі атакували Україну понад 450 дронами та 30 ракетами, заявив президент України Володимир Зеленський.

«На багатьох об’єктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці. Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити», – написав він у телеграмі.

Зеленський додав, що у Запоріжжі через атаку РФ загинула дитина, станом на зараз по країні відомо про понад 20 постраждалих людей.

Він зазначив, що у Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання, знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині.

«Саме цивільна, енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, «сімки» – у реалізації постачань ППО, у санкціях», – заявив Зеленський, додавши, що Київ розраховує на реакцію на цю жорстокість G7, усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

