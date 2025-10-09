Україна може мати проблеми з газопостачанням та опаленням через російські удари – Совсун

Наступної зими в Україні можуть виникнути проблеми не лише з електропостачанням, а й із газом та опаленням, вважає народна депутатка від «Голосу» та членкиня комітету Верховної Ради з питань енергетики Інна Совсун.

У коментарі Радіо Свобода 9 жовтня вона зазначила, що на відміну від попередніх років, Росія почала цілеспрямовано обстрілювати об’єкти газовидобутку. І це створює додаткові ризики для проходження опалювального сезону.

«У нас може бути питання і по газу, і, відповідно, по опаленню так само. Це не буде одномоментно, але проблема з тим, що росіяни почали обстрілювати видобуток, є. І вона серйозніша, ніж ми собі можемо уявити», – сказала Совсун в етері програми «Свобода Live».

Вона наголосила, що хоча Україна має певні запаси газу у сховищах, скорочення видобутку через обстріли створює нову проблему, з якою в попередні зими Україна не стикалася.

Совсун також підкреслила, що на відміну від електроенергетичної галузі, де вдалося частково захистити ключові об’єкти, видобуток газу залишився практично без захисту.

«Тобто фактично у нас видобуток залишився неприкритий, що особливо дивно, зважаючи на те, що основний видобуток, який ми ведемо – це Харківська область. Це дуже близько до лінії фронту», – зауважила депутатка.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



