Зеленський провів «енергетичну» Ставку на тлі ударів РФ перед зимою

Президент України Володимир Зеленський повідомив увечері 6 жовтня, що провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, присвячене ситуації в енергетиці – перед початком зимового опалювального сезону та на тлі постійних російських ударів по критичній інфраструктурі.

«Були доповіді й по розгортанню ППО – додаткових спроможностей, комплексний захист – доповіді військових командувачів, а також детальна розмова по захисту самих енергооб’єктів, конкретних громад. Додатково ще потрібні ресурси, щоб була належна відповідь на кожну проблему. Ми вирішили ці питання та заповнили всі запити керівників передусім Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей – запити по фінансах, по допомозі», – вказав глава держави.

Він повідомив, що з огляду на російську кампанію ударів по енергетиці урядовці відвідують регіони, «де особливо складно».

«Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, інші наші урядовці були в Шостці на Сумщині, де особливо складно, в інших містах східних регіонів – доповідали щодо рішень на підтримку людей... Віцепрем’єр Олексій Кулеба звітував уже про перевірку в Одесі… Дав чіткі завдання по електриці – по об’єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання», – відзначив Зеленський.

Він також повідомив про «чіткі завдання й по газу», де йдеться також і про міжнародну підтримку, зокрема, з боку Нідерландів та Норвегії.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики, причому йдеться як про прифронтові області, зокрема Чернігівщину та Сумщину, так і більш віддалені від лінії фронту Полтавщину, Київщину чи Львівщину. Наразі відключень електрики на більшій частині території України вдається уникати, але в окремих областях чи громадах влада вже застосовує такі заходи.



