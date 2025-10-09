«Укренерго»: на Чернігівщині діють три черги відключень світла одночасно

Росія атакувала енергооб’єкти в кількох регіонах України 9 жовтня, повідомляє оператор енергосистеми «Укренерго» в четвер.

Як наслідок, на ранок є знеструмлені споживачі в окремих областях. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині:

«Через пошкоджене ворогом обладнання – наразі «Чернігівобленерго» вимушено застосовує погодинні відключення обсягом три черги одночасно. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають».

Також внаслідок нічної атаки російських дронів є пошкодження енергетичної інфраструктури та знеструмлені споживачі в Одеській області. За повідомленням, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Споживання електроенергії тримається на високому рівні, зазначає компанія. На ранок 9 жовтня воно було на тому ж рівні, що й напередодні. Причиною залишається утримання хмарної погоди з дощем майже по всій Україні, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій та зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

«Враховуючи погодні умови, необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно з 10:00 до 22:00», – закликає «Укренерго».

Раніше компанія ДТЕК повідомила, що російські війська знову атакували її енергетичний об’єкт у Одеській області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



