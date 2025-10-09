ДСНС: на Одещині через атаку РФ спалахнули масштабні пожежі, є постраждалі

На Одещині через російську атаку безпілотниками спалахнули масштабні пожежі, попередньо, постраждали п’ятеро людей, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



За даними ДСНС, Горіли два житлові будинки, адмінбудівля, автозаправна станція, також виникла масштабна пожежа на території обʼєкту портової інфраструктури – горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами й деревними паливними пелетами.

Голова ОВА Олег Кіпер додав, що сили РФ вночі масовано атакували Одещину ударними безпілотниками – більшість цілей знищена силами ППО, проте є пошкодження.

Він уточнив, що через атаку РФ виникли пожежі в двох приватних будинках, адміністративній будівлі АЗС та порту. Ще 4 приватних будинки пошкоджено.

Також без електропостачання залишилось понад 30 тисяч абонентів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



