В «Укрзалізниці» оновили дані про затримки поїздів через російські обстріли

«Укрзалізниця» повідомила оновлені дані про затримки в русі поїздів, спричинені російськими обстрілами на Сумщині.

За повідомленням, наразі на Ніжинському напрямку триває рух під резервними тепловозами, частина поїздів прямують об’їзними маршрутами.

Найбільші затримки, за даними компанії, мають такі рейси:

779/790 Суми – Київ – до кінцевої точки прибуде із затримкою у +4 години

116 Київ – Суми – затримка становить +5 годин

785/786 Київ – Терещенська (Шостка) затримується на +3:37

787/788 Терещенська (Шостка) – Київ затримується на +4:00

113/114 Харків – Львів +2:20

141/142 Чернігів – Івано-Франківськ +2:30

45/46 Ужгород – Харків +2:05.

Поїзд №780 Київ – Суми буде відправлений із запізненням (через затримку 779 Суми – Київ), орієнтовний час затримки 4 години.

За даними «УЗ», приміські поїзди Ніжинського напрямку курсують за графіком, за винятком регіональних поїздів:

№892/891 Фастів – Славутич із затримкою 6,5 годин;

№895 Конотоп – Фастів, затримка близько 6,5 годин.

«Також через подолання наслідків ранкових обстрілів тимчасово не курсуватиме сьогодні поїзд №6916 Київ-Волинський – Ніжин і завтра №6903 Ніжин – Київ-Волинський. Просимо пасажирів стежити за офіційними повідомленнями «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Читайте також: Кулеба: через російські удари по залізниці затримувалися поїзди на трьох напрямках

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.