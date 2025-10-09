Російська атака: ДТЕК повідомляє про ураження свого об’єкта на Одещині

Російські війська знову атакували енергетичний об’єкт компанії ДТЕК у Одеській області, повідомляє пресслужба компанії вранці 9 жовтня.

За повідомленням, енергетики заживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо.

«Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу», – додає компанія.

Мер Чорноморська Василь Гуляєв повідомив, що в місті критична інфраструктура працює на генераторах.

За його даними, в громаді немає загиблих, але є постраждалі.

«Електропостачання у громаді відсутнє (окрім с. Бурлачої Балки). Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням. Розпочинаємо розгортання Пунктів незламності», – додав він.

За даними голови області Олега Кіпера, загалом на Одещині без електроенергії залишилися понад 30 тисяч абонентів.

Раніше ДСНС повідомила, що на Одещині через російську атаку безпілотниками спалахнули масштабні пожежі, попередньо, постраждали п’ятеро людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



