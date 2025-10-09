Bloomberg: удари РФ вивели з ладу близько 60% газового виробництва України

Російські удари останніх днів знищили більше половини внутрішнього виробництва природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить Київ витратити 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів) на імпорт палива, щоб пережити наближення зими, пише Bloomberg.

За даними джерел видання, на початку цього тижня Київ повідомив своїм союзникам, що масовий російський обстріл Харківської та Полтавської областей 3 жовтня знищив приблизно 60% газового виробництва країни.

Газова інфраструктура України, яка до повномасштабного вторгнення Росії була здатна задовольнити внутрішній попит, з початку цього року зазнає все більш інтенсивних ракетних і дронових ударів.

Якщо удари триватимуть, Україна очікує, що до кінця березня їй доведеться закупити приблизно 4,4 млрд кубометрів газу на суму майже 2 млрд євро, за словами джерел. Це еквівалентно майже 20% річного споживання України.

З моменту початку атак Україна звернулася з терміновими закликами до своїх партнерів із «Групи семи» про надання обладнання для ремонту енергетичної системи та повторила давні прохання про надання додаткових систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури. Вона також шукає фінансову підтримку для оплати необхідного імпорту газу.

З початку цього року Україна закупила 4,58 млрд кубометрів газу у закордонних постачальників, у тому числі 3,67 млрд з кінця минулого опалювального сезону. Хоча Київ оцінив, що до кінця цього року імпортні потреби країни досягнуть 5,8 млрд, на початку цього тижня він повідомив союзникам, що ця цифра може зрости через російські атаки, за словами джерел Bloomberg.

Точна кількість газу, необхідна Україні, буде залежати від низки факторів, включаючи швидкість ремонту пошкоджених об'єктів та вплив будь-яких майбутніх авіаударів, заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Національна енергетична компанія України «Нафтогаз» відмовилася від коментарів.

8 жовтня Кабмін на своєму засіданні схвалив план проходження зими. За повідомленням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, він передбачає «захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції».

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними «Нафтогазу», 3 жовтня російські війська завдали «найбільшого масованого удару» по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. У компанії повідомили, що по потужностях на Харківщині та Полтавщині випустили 35 ракет і 60 дронів.

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

У серпні Міненерго повідомило, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



