Через російські обстріли за добу поранені 8 жителів Херсонщини, двоє загинули

В низці прифронтових областей є постраждалі та пошкодження внаслідок обстрілів протягом доби 8 жовтня, повідомляє обласна влада.

Зокрема, армія РФ атакувала дронами, авіацією та артилерією понад 20 населених пунктів Херсонської області, в тому числі обласний центр, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, російські військові атакували критичну та соціальну інфраструктуру, житлові квартали. Пошкоджені станція технічного обслуговування, адмінбудівлі та приватні автомобілі.





«Через російську агресію дві людини загинули, ще вісім – дістали поранення», – повідомив Прокудін.

За даними голови Донеччини Вадима Філашкіна, протягом доби через атаки на область постраждав один цивільний – у Краматорську.

Також один цивільний зазнав поранень на Харківщині – через обстріл Дергачів був поранений 72-річний чоловік.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, російські війська атакували область керованими авіабомбами, безпілотниками та одним FPV-дронами. Руйнування зафіксували в Харківському, Куп’янському та Ізюмському районах.

Через російські атаки за добу постраждали двоє жителів Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Йдеться про жителів Запорізького та Пологівського районів.

Загалом протягом доби російські війська завдали 580 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Обласна влада отримала 25 повідомлень про руйнування багатоповерхівок, приватних будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак повідомив про пошкодження в Нікопольському та Синельниківському районах напередодні й протягом ночі. За його даними, ніхто не постраждав.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



