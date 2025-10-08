Херсон: через удар Росії по цивільному авто загинули двоє людей

Російська армія атакувала Корабельний район Херсона вранці 8 жовтня, повідомила місцева влада.

За даними голови міської військової адміністрації Ярослава Шанька, близько 07:35 російські загарбники атакували цивільний автомобіль:

«Внаслідок атаки травми, несумісні з життям, отримали 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким загиблих».

Крім того, до лікарні доставили 55-річну жінку, яка зазнала мінно-вибухової травми, контузії, осколкових поранень тулуба й кінцівок. Медики надають їй необхідну допомогу та проводять дообстеження.

Згодом МВА повідомила, що поліція доставила до лікарні 65-річну жінку, яка отримала травми внаслідок атаки у селищі Кіндійка. У неї діагностували мінно-вибухову травму та поранення лівої гомілки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



