МВА: через російський обстріл Херсона постраждала жінка

Російські війська обстріляли Херсон вранці 3 жовтня, повідомляє міська військова адміністрація.

Внаслідок атаки в Корабельному районі постраждала 56-річна херсонка, вона звернулася до медиків. За даними МВА, в неї – мінно-вибухова травма та перелом правої руки.

«Потерпілій надано усю необхідну допомогу. Далі лікування амбулаторне», – йдеться в повідомленні.

За даними обласної влади, внаслідок російських обстрілів напередодні поранень зазнали п’ятеро жителів Херсонщини.

Читайте також: У ДСНС повідомили, що рятувальники потрапили під повторний удар РФ на Полтавщині

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



