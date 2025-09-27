Росія обстріляла Херсон із артилерії: спалахнули пожежі, є руйнування – МВА

У ніч проти 27 вересня російські військові обстріляли Корабельний район Херсона, йдеться у повідомленні очільника міської військової адміністрації (МВА) Ярослава Шанька.

За даними місцевого чиновника, влучання припали на приватний будинок та комерційні приміщення.

«У ніч на 27 вересня Херсон накрила артилерія РФ. Внаслідок ударів спалахнули пожежі. Повністю вигорів приватний будинок, згорів дах офісних приміщень магазину, а також гаражі, в одному з яких стояв легковий автомобіль. Серед людей постраждалих немає», – повідомив Шанько.

У пресслужбі ДСНС кажуть, що нічні обстріли сил РФ спричинили руйнування житлових і нежитлових споруд у різних районах міста.

«Влучання боєприпасів спричинили пожежі гаражів, в одному з яких знаходився легковий автомобіль, житлового будинку, а також даху й офісних приміщень магазину. Гасіння осередків пожеж ускладнювалося постійним ризиком потрапити під повторні ворожі удари. Усі пожежі ліквідовано», – підсумували рятувальники.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.