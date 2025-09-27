Вночі армія РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджені багатоповерхівки і нежитлові приміщення – влада

Унаслідок атаки російських дронів у ніч проти 27 вересня у Запоріжжі були пошкоджені багатоповерхівки та нежитлові приміщення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«Дві багатоповерхівки та нежитлові приміщення пошкоджені внаслідок нічної ворожої атаки», – розповів він.

За словами Федорова, фахівці проводять обстеження пошкоджених будівель.

Раніше голова ОВА казав, що сили РФ завдали по Запоріжжю щонайменше двох ударів, частково зруйнований магазин.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.