На Сумщині внаслідок удару авіаційними ракетами постраждали чоловік і жінка – влада

На Сумщині внаслідок обстрілу авіаційними ракетами постраждали двоє людей, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

«Унаслідок російських обстрілів території області є постраждалі серед мирних жителів. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу авіаційними ракетами типу «НАР» травмовані 57-річна жінка та 61-річний чоловік», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, протягом доби, з ранку 26 вересня до ранку 27 вересня, російські війська здійснили 64 обстріли по 29 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

«Унаслідок ворожих атак на території області пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури у п’яти громадах. Так, у Білопільській громаді знищено приватний автомобіль, у Зноб-Новгородській громаді – нежитлові приміщення, приватні житлові будинки, автомобіль і трактор», – уточнили в ОВА.

За даними пресслужби відомства, у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, а в Середино-Будській – навчальний заклад та приватний житловий будинок. У Сумській громаді зафіксовано пошкодження нежитлового приміщення.

«За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано двоє людей», – підсумували в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.