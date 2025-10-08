Армія Росії вдарила по Дергачах на Харківщині, постраждав чоловік

Російські війська обстріляли Дергачі, поранений цивільний, заявив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов 8 жовтня.

Попередньо, армія РФ завдала ударів із реактивної системи залпового вогню. Зафіксовано влучання в дах приватного будинку та по території домоволодіння, пошкоджений автомобіль.

«Відомо про одного постраждалого – 72-річний чоловік зазнав поранення ніг, йому надають усю необхідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: «Не буде хліба – не буде країни». Як українські фермери працюють біля лінії фронту

Напередодні, за даними голови Харківської області, російських ударів зазнали дев’ять населених пунктів регіону. Зокрема, в селі Новоосинове Курилівської громади постраждав 55-річний чоловік. Також внаслідок вибуху невідомого предмета в селі Вербівка Балаклійської громади постраждав 47-річний чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



