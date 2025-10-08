«Укренерго»: через атаки РФ є знеструмлення у кількох областях, найскладніша ситуація – на Чернігівщині

Через російські обстріли є знеструмлені споживачі у кількох областях, повідомляє «Укренерго».

За даними компанії, найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині, де місцеве обленерго наразі вимушено застосовує погодинні відключення обсягом трьох черг одночасно. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Також в «Укренерго» констатують, що споживання електроенергії залишається стабільно високим – станом на 9:30 воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у вівторок. Причина – утримання хмарної погоди з дощем у більшості регіонів.



Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію, зокрема, не вмикати кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему з 17:00 до 22:00.

За даними Міненерго, російські військові протягом минулої доби, 7 жовтня, здійснили понад 26 атак на енергетичні об’єкти України.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



