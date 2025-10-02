«Не буде хліба – не буде країни». Як українські фермери працюють біля лінії фронту

Російська армія продовжує атакувати Україну безпілотниками та ракетами. В таких умовах доводиться працювати українським фермерам, які намагаються врятувати свій урожай поруч із лінією фронту.

Журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, поговорили із фермерами.

Олег працює на цій землі з дитинства. Сьогодні його комбайн збирає врожай за кілька кілометрів від українсько-російського кордону. Олег не любить говорити про бойові дії. Іноді буває дуже страшно, зізнається він, однак навіть у таких умовах доводиться продовжувати роботу.

Якщо не буде хліба, то країни не буде

«Якщо не буде хліба, то країни не буде», – каже він.

Агрофірма, де працює Олег, одна з небагатьох, що залишилися обробляти місцеві поля. Час від часу фермери наймають саперів, аби перевірити територію. Іноді розмінування здійснюють саморобними тракторами. Але кількість боєприпасів тут настільки велика, що поле, розміноване вчора, сьогодні вже може бути небезпечним.

Якщо обстріли – ховаємося в лісосмузі

«Якщо обстріли – то ховаємося в лісосмузі. І тікали, і залишали техніку на полях. Це з 2022 року. Думали, що буде легше, але ось зараз літають дрони», – розповідає фермер Ігор Писарцов.

Поки фермери збирають урожай, сусідні населені пункти під обстрілами. Знімальна група мережі «Настоящее время» приїхала в село, яке ділить прикордонні землі Харківщини на дві умовні частини: до населеного пункту ще можна обробляти поля, за ним – вже ні.

Із Ігорем Нікольченком ми зустрічаємося не в полі, а в центрі прикордонного містечка Дергачі. У 2022-му його земля була окупована, російські війська забрали техніку, а тепер ті краї – «сіра зона», і потрапити на свої володіння він не може.

«Вже майже чотири роки там нічого не робилося, там бур’ян заввишки з людину. Поля не зібрані, не оброблені. Спочатку їх треба розмінувати. У грошовому еквіваленті втратив близько двох мільйонів доларів», – розповідає Ігор Нікольченко.

І таких фермерів у цих краях кілька десятків. До війни в цьому районі працювали 27 агрофірм. Зараз – лише чотири, і то не на повну потужність.

«Деякі господарства повністю засіяли свої площі. Це одне підприємство. І ще три, які частково обробляють землю. Загальна площа підприємств, які не працюють, – близько 70 відсотків», – каже голова Дергачівської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

Землі, що перебувають під контролем України, але фактично недоступні для використання, займають площу близько півтора мільйона гектарів. Це приблизно відповідає території всієї Чорногорії або половині Бельгії.

Торік Україна експортувала близько 50 мільйонів тонн зернових і зернобобових. За валютною виручкою це близько $20–24,5 млрд

Попри це, українським аграріям вдається заробляти.

«Цього року очікуємо вийти на минулорічні показники. Торік Україна експортувала близько 50 мільйонів тонн зернових і зернобобових. За валютною виручкою це близько $20–24,5 млрд, які отримала Україна. В умовах війни це доволі гарний показник», – зазначає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Фермери кажуть: якщо є можливість бодай щось виростити, то упускати шанс не можна, навіть якщо це небезпечно.