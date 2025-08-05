Херсонські кавуни. Фермери знову вирощують їх на звільнених землях

3 серпня – Міжнародний день кавуна. Херсонський кавун – символ українського півдня. Зараз у Херсонській області відновлюють їх масове вирощування. Після окупації частини регіону російськими військами в 2022 році кавуни в Україну довелося імпортувати. Пізніше вирощування кавунів налагодили в Одеській, Вінницькій та Закарпатській областях. Але в Україні чекали на кавуни саме з Херсону, зауважує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю Голосу Америки.

Коли сам Херсон був звільнений, поля розміновані, кавуни знову почали вирощувати, але в невеликих кількостях. Купити могли не всі. Цього ж року херсонські кавуни знову можна скуштувати практично по всій Україні.

Зараз збір врожаю у повному розпалі. «На смак херсонські кавуни 10 з 10!» – кажуть місцеві фермери.

Олександр раніше вирощував кавуни на лівому березі Херсонщини, але він окупований. Тому після того, як сам Херсон був звільнений, кавуни Олександр почав вирощувати на правому березі.

Відразу після визволення Херсону ми поїхали відновлювати кавуни

«Відразу після визволення Херсону ми поїхали відновлювати кавуни на Херсонщині. Ми були одними з перших, хто відкрився так близько до Херсону», – розповідає фермер.

Спочатку Олександр сіяв небагато, але цього року площі збільшив: «У Херсонській області земля більше підходить для вирощування кавуна, тут більше води, яку кавун любить».

У 2022 році врожаю практично не було. Область майже повністю була окупована армією Росії. В Україні кавуни спочатку імпортували, а потім почали вирощувати в Одеській, Вінницькій та Закарпатській областях. Після деокупації Херсону українські фермери поступово відновлювали кавунові поля. Спочатку засіяли 200 гектарів, через рік вже тисячу, а цього року – півтори тисячі гектарів.

Зараз бум з херсонськими кавунами, максимально популярними вони стали цього року

«Аграрії вже збільшили площі, а покупці заздалегідь домовлялися про купівлю тих кавунів, які ще не виросли, але на них вже був попит, фактично вони були вже продані. І зараз ми бачимо такий бум з херсонськими кавунами, максимально популярними вони стали цього року», – каже директор департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Юнусов.

Олександр впевнений, що найсмачніші кавуни саме з Херсону. Саме тому, продовжує фермер, часто кавуни з інших регіонів продають як херсонські: «Багато людей зрозуміли, що в інших областях смакові якості кавунів дуже сильно відрізняються. Наприклад, одеський кавун має іншу структуру. Він може бути більш товстошкірим. Клієнти, які вантажаться в Одесі, Закарпатті, Вінниці та інших районах, просто підписують: «херсонські кавуни». А я знаю, скільки кавунів вирощується. Не може вся Україна бути в херсонських кавунах».

Незважаючи на збільшення посівів, до врожаю кавунів, який був на Херсонщині до повномасштабного вторгнення, ще далеко.

«У 2021 році ми садили 22,5 тисячі гектарів кавунів. Це і на правобережжі, і на лівобережжі. Приблизно 90 відсотків з цих 22,5 тисяч гектарів – було саме на лівобережжі. І дійсно, смак кавунів на лівобережжі був набагато яскравішим і смачнішим. На це впливало і зрошення Каховської ГЕС, вода, інший ґрунт, а також клімат», – розповідає Дмитро Юнусов.

2 роки тому, на світанку 6 червня 2023 року, стало відомо про руйнування Каховської ГЕС. Українська влада тоді звинуватила у підриві греблі російських військових, які захопили, замінували і контролювали станцію з 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджувала, що це начебто Збройні сили України вночі обстріляли і пошкодили об’єкт.

Але поки лівий берег Херсонської області окупований, фермери не тільки відроджують херсонський кавун, а й вчаться вирощувати його на захід від Дніпра.

«Раніше не було стільки площ на правому березі. А зараз наші аграрії, які працюють на правому березі, пристосовуються до кліматичних умов», – каже Дмитро Юнусов.

Крім цього, поля розташовані близько до лінії фронту, сюди часто залітають російські дрони. У регіоні досить часто можна побачити біля дороги спалені російськими FPV-дронами машини. Працювати тут дуже небезпечно. Фермери вже шукають поля подалі від лінії фронту, проте херсонський кавун обіцяють продовжувати вирощувати.