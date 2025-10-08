Доступність посилання

Війська РФ вдарили по Сумах дронами, один з ударів був по даху житлового будинку – влада

Наслідки російського удару по Сумах, 6 жовтня 2025 року
Наслідки російського удару по Сумах, 6 жовтня 2025 року

Російські військові 8 жовтня атакували Суми безпілотниками, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

«Перший «приліт» – у Ковпаківському районі міста. Внаслідок удару відбулося загорання нежитлового приміщення, пошкоджені приватні житлові будинки. Попередньо без постраждалих. Наступний удар прийшовся по даху житлового будинку у Зарічному районі. Деталі уточнюються», – написав він у телеграмі.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар зазначив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

