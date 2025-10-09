Повітряні сили ЗСУ: вночі війська РФ атакували Україну 112 дронами, є влучання на 12 локаціях

У ніч на 9 жовтня (із 19.00 08 жовтня) російські війська атакували Україну 112 ударними БпЛА різних типів, переважно Shahed, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

За даними ЗСУ, дрони запускались з російських населених пунктів Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряні сили зазначають, що станом на 09:00 протиповітряна оборона збила/подавила 87 російських БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Українські військові зафіксували влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі перебувають кілька російських БпЛА, додають у ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.