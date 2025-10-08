«Запоріжжя – кістка в горлі Кремля»: куди сунуть окупанти на півдні

Російська війська просунулися поблизу Новоіванівки та Полтавки, що у Пологівському районі Запорізької області. Про це на початку жовтня повідомив OSINT-проєкт DeepState. За даними аналітиків, російська армія не припиняє атак на сході цього регіону.

Сили оборони півдня України повідомляють, що окупанти збільшують кількість ударів дронами-камікадзе, а також посилюють артилерійські обстріли. Крім того, російська авіація продовжує завдавати ударів коригованими авіаційними бомбами по населених пунктах, прилеглих до лінії зіткнення.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» дізнавався:

Чи є суттєвими просування російської армії у Запорізькій області?

Наскільки погіршилася безпекова ситуація у прифронтових містах і селах?

Як можуть надалі розвиватися бойові дії у регіоні і від чого це залежить?

Село Успенівка, що у Гуляйпільській громаді Пологівського району, – одне з тих, які перебувають на лінії бойових дій. Його староста Олександр Репетун розповів «Новинам Приазов’я», що влітку цього року безпекова ситуація суттєво погіршилася.

«У нас немає окупованих населених пунктів в старостинських округах, але це лінія бойового зіткнення і там дуже-дуже жарко. Відсутній зв'язок, а електроенергії у нас з 2 березня 2022 року не було.

До середини літа 2025 року нас більш-менш було все гаразд. Тобто були руйнування і у 2022-му, і у 2023-му, і у 2024 році. Але з середини літа 2025 року у нас настав армагедон. На сьогодні тактична авіація руйнує все, особливо КАБами, дістають і РСЗВ. Це дуже жорстко. Так що людям там вижити дуже тяжко. Але їм пропонували виїхати. Тому що, якщо взяти на терези життя і майно, то будинок завжди перемагає життя. Я думаю, що життя – це найцінніше на сьогодні», – зауважив він.

«На лінії вогню проживають 20 осіб»

В Успенівці та інших селах старостату до повного масштабного вторгнення проживали більше тисячі людей. На початку цього року їх залишилося близько 500. А на сьогодні у старостаті живуть до 20 людей, розповів Олександр Репетун.

Безпекова ситуація по нашому старостату набагато гірша, ніж у Гуляйполі

«У нас в Успенівці, в Новому трохи є людей, за моїми підрахунками, 4 особи. У Привільному – одна людина. Тобто в цих трьох населених пунктах є люди, а в чотирьох немає – люди виїхали. Нещодавно родина виїжджала на своєму цивільному автомобілі, їх дрон наздогнав, поранило родину. Це були старі люди – їм за 80 років. Діти їх забрали, вони вже туди не повернулися.

А багато людей похилого віку просто не бачать для себе іншого майбутнього, оскільки все життя прожили у селі. На сьогодні безпекова ситуація по нашому старостату набагато гірша, ніж у Гуляйполі. І вона дуже динамічно міняється і в дуже жорсткий бік», – каже чоловік.

До початку серпня до села ще можна було заїхати і довезти гуманітарну допомогу, але згодом такої можливості вже не стало, каже староста.

«З середини серпня і по сьогодні навіть військових не дуже багато на території, бо там і дрони, і КАБи. Ніхто не хоче ризикувати своїм життям. Лише по нашому селу, по Успенівці, лише за серпень, до середини вересня, шість цивільних загинули від КАБів та дронів. Бʼють по машинах, дрони ганяються, не розбираючись, чи то військові, чи цивільні. Можна загинути в одну хвилину, в одну секунду», – сказав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

«Понад 3000-3200 обстрілів на тиждень»

Начальник Пологівської районної військової адміністрації Артур Крупський розповів «Новинам Приазов'я», що від російських обстрілів страждають всі громади району.

За вересень 11 тисяч обстрілів. Інтенсивність збільшилась

«Найбільше обстрілів за останній місяць відбулося в Оріхівській громаді – майже 4,5 тисячі, практично до 4 тисяч обстрілів зафіксованого у Гуляйпільській громаді. Понад 2000 – по Малотокмачанській, по Преображенській майже 300 прильотів зафіксовано.

В нас Воздвижівська громада рахувалася така, як менш постраждала, але ми кажемо і бачимо, що сьогодні й Воздвижівська громада під ударами КАБів, дронів. Дійсно ситуація безпекова дуже складна. Ми констатуємо сьогодні за вересень 11 тисяч обстрілів, навіть трохи більше. Інтенсивність збільшилась. Якщо раніше у 1 800-2 200 за тиждень, то зараз понад 3000-3200», – повідомив він.

Наразі на підконтрольній Україні території Пологівського району залишилося менше ніж 10% жителів від тієї кількості, яка була до початку повномасштабного вторгнення, каже начальник військової адміністрації. За його словами, жителі громади продовжують гинути.

«Вживаються заходи, пов'язані з евакуацією населення з тих населених пунктів, які найбільш страждають. В Полтавці вже людей немає, у Новоіванівці також. Тривають бої близько до цих населених пунктів. Зараз там загрози життю і здоров'ю мешканців немає. З Гуляйполя та Оріхова також люди виїжджають, незначна кількість залишається, переважно це пенсіонери», – сказав посадовець.

Люди, які залишаються у громадах Пологівського району за можливості забезпечені всім необхідним для виживання, запевняє Крупський. Втім, він все одно закликає місцевих жителів виїжджати, оскільки попереду зима, яка може бути непростою.

За даними українських військових, 6 жовтня на Гуляйпільському напрямку російська армія вісім разів намагалася наступати поблизу Полтавки і отримала відсіч. На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції українських бійців в районах населених пунктів Степове та Кам’янське. Російські військові у штурмах знову застосовували мотоцикли.

Крім того, впродовж доби (6 жовтня) російські військові завдали понад 600 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його даними, окупанти здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Приморському, Лук'янівському, Залізничному, Білогір'ю та Полтавці.

Водночас того дня понад 400 російських безпілотників (переважно FPV) атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Полтавку та інші населені пункти. 4 атаки з реактивних систем залпового вогню накрили Степове та Полтавку. Також російська армія завдала понад 200 артилерійських ударів по низці населених пунктів регіону.

«Просуваються до траси Запоріжжя – Донецьк»

Військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук сказав «Новинам Приазов’я», що у східній частині Запорізької області російські війська будуть намагатися взяти під контроль трасу Запоріжжя-Донецьк.

Зараз всі сили кинути там, де прорив буде призводити до обвалу фронту

«Вони будуть намагатись і далі просуватись до траси Запоріжжя-Донецьк. От вона, як на мене, є таким рубежем, на який вони взагалі планують вийти на півдні. Що стосується спроможності досягти своїх цілей, ну тут складно сказати.

На жаль, ротація там командування наших сил не призводить до серйозних змін в системі оборони. Очевидно, тут питання якраз в резервах і в рубежах оборони. Якщо вдасться стримати противника, то просування це зупиняється. Якщо ні, окупанти будуть надалі просуватися. Тут добрих новин, на жаль, немає.

Але треба ж розуміти, що зараз всі сили кинути там, де прорив буде призводити до обвалу фронту – на Донбаський напрямок, в першу чергу, де прорив будь-який може стати не просто трагічним, а катастрофічним. Тому там всі зусилля зосереджені. На південь сил недостатньо. З іншого боку, росіяни, до слова, тут не концентрують основні зусилля», – каже експерт.

«Херсон, Запоріжжя, Харків – кістки в горлі»

Обстріли Запоріжжя не пов'язані з тим, що російська армія подекуди просувається на території області, каже експерт. Втім, окупанти використовують більш далекобійну зброю для атак міста, а також намагаються модернізовувати КАБи.

Почали використовувати більш далекобійну зброю

«Запоріжжя бомблять більше не від того, що ворог просунувся ближче до Запоріжжя, а до того, що він, по-перше, почав використовувати більш далекобійну зброю. Такі міста, як Херсон, як Запоріжжя, як Харків – це у них кістка в горлі. Що таке КАБи? Це ж фугасні авіабомби з приладом управління і маневрування в польоті. Тому дальність пуску визначається з максимальною швидкістю і висотою на межі дії нашої протиповітряної оборони. Як тільки за цю межу вдається їм проскочити, то мінус СУ 34-й, як це нещодавно було під Запоріжжям.

Другий момент, який вони розвивають, вони хочуть поставити на цей УМПК (уніфікований модуль планування і корекції) ще стартовий прискорювач. Тобто, крім того, що літак прискорює оцю бомбу, своєю швидкістю ще такий піропатрон твердопаливний – трубка з паливом, яка дає додаткове прискорення. І це прискорення ще декілька кілометрів додає. Очевидно, що от ті удари, які зараз відбуваються по Запоріжжю, частково обумовлені і застосуванням такого виду зброї», – пояснив він.

Лакійчук додав, що ситуація на фронті у Запорізькій області напряму залежатиме від того, як розвиватимуться події на Донецького напрямку.

«Південь – це часто така зона відпочинку і відновлення для росіян. Вони з інших напрямків перекидають сили на Запорізький, на Херсонський напрямок. Там трохи відновлюють ці підрозділи і знову їх кидають на схід. Так що стратегічно все залежить все одно від сходу. Як будуть там розвиватися події, відповідно воно по ланцюжку, за принципом доміно буде відбуватись на південному фланзі», – зазначив експерт.

7 жовтня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська збільшили кількість ударів на південних напрямках. За його словами, ситуація там «доволі непроста і має певні тенденції до загострення».

повідомив, що російські війська збільшили кількість ударів на південних напрямках. За його словами, ситуація там «доволі непроста і має певні тенденції до загострення». За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)








