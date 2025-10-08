Частина Сумського району залишилася без електрики після обстрілу РФ – «Сумиобленерго»

Частину Сумського району знеструмлено через російські обстріли, повідомляє «Сумиобленерго» ввечері 8 жовтня.

«Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – ідеться в повідомленні.

У звʼязку з влучанням безпілотників у обʼєкти енергетики в місті Білопілля Сумського району відсутнє електропостачання, повідомило раніше «Суспільне Суми» з посиланням на дані з цієї громади.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.