У Прилуках повідомляють про значне задимлення після удару РФ по нафтобазі

У Прилуках на Чернігівщині повідомляють про значне задимлення після російського удару по нафтобазі.

«Сьогодні внаслідок влучання в один із об’єктів критичної інфраструктури поза містом спостерігається значне задимлення. Просимо у разі зміни напрямку вітру по можливості не відчиняти вікна й обмежити перебування на вулиці до покращення ситуації», – заявили у міській раді.

Вранці очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомляв, що вночі російські війська атакували нафтобазу в Прилуках, внаслідок чого виникла пожежа.

Крім того, за його словами, в Ніжині було влучання в обʼєкти залізниці і в енергообʼєкт, через що запровадили аварійні відключення, а в Семенівці російський дрон влучив в адмінбудівлю.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.