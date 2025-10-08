Сибіга закликав партнерів посилити підтримку Сумщини на тлі посилення атак Росії

Росія продовжує «терор проти України», атакуючи мирних жителів і цивільну інфраструктуру, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 8 жовтня.

Він, зокрема, згадав про удар по будинку в Сумах минулої ночі, внаслідок якого постраждала, зокрема, чотирирічна дівчинка.

«Сумська область перебуває під постійним російським терором. Я закликаю міжнародних партнерів посилити підтримку громад області та підтримати їхню стійкість у таких важких умовах», – заявив голова МЗС.

Раніше голова Сумщини повідомив про влучання російського дрона в житловий будинок у Краснопільській громаді. Постраждала родина, 4-річну дівчинку госпіталізували з тяжкими опіками.

Через російські удари в ніч на 2 жовтня Конотопський і Шосткинський райони Сумської області частково залишилися без світла. 7 жовтня енергетики відновили газопостачання в Шостці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.





