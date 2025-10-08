Війська РФ вдарили ФАБами по Гуляйполю, поранена жінка – Федоров

Російські війська завдали два удари ФАБами по Гуляйполю у Запорізькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, місцева 77-річна жителька отримала травми голови, медики надали їй всю необхідну допомогу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



