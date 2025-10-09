ОВА: на Сумщині через масовані російські удари загинули троє людей, ще двоє – поранені

На Сумщині через масовані російські удари загинули троє людей, ще двоє – поранені, повідомив пізно ввечері 8 жовтня голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.



За його словами, сили РФ атакують десятками ударних БпЛА, керованими авіабомбами, під ударами Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади.

Григоров зазначив, що 40-річний чоловік загинув у Миколаївській громаді, 65-річний чоловік – у Великописарівській, 66-річний чоловік – у Білопільській.

Також 47-річний житель Степанівської громади та 52-річний житель Сумської громади поранені.

Через російські обстріли є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, додав голова ОВА.

Вночі в.о. міського голови Сум Артем Кобзар зазначив, що російські війська продовжують атакувати місто, і закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.