Влада: на Полтавщині через атаку РФ пошкоджений об’єкт інфраструктури, без світла залишилися тисячі абонентів

На Полтавщині через російську атаку пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його словами, це сталося через падіння уламків та прямих влучань, як наслідок – без світла залишилися 16578 побутових та 800 юридичних абонентів.



На території області запроваджені графіки аварійного відключення світла, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

У Міненерго повідомили, що російські війська вночі 10 жовтня завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Також графіки аварійного відключення запроваджені на Сумщині.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



