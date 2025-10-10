Гринчук: українська енергетична інфраструктура вночі зазнала масованого удару РФ

Російські війська вночі завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі, повідомила у фейсбуці міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

Енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи, додала Гринчук.

Через удари РФ по критичній інфраструктурі лівий берег Києва залишився без енергопостачання, також є проблеми з водопостачанням, повідомила місцева влада.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними «Нафтогазу», 3 жовтня російські війська завдали «найбільшого масованого удару» по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. У компанії повідомили, що по потужностях на Харківщині та Полтавщині випустили 35 ракет і 60 дронів.

8 жовтня Кабмін на своєму засіданні схвалив план проходження зими. За повідомленням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, він передбачає «захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.