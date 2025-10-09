Делегація України відвідає США, говоритимуть про допомогу та заморожені активи Росії – президент

Делегація України на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і уповноваженим президента із санкційної політики Владиславом Власюком на початку наступного тижня відвідає Сполучені Штати, заявив президент Володимир Зеленський 9 жовтня.

«Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки, переговорний трек. Питання заморожених активів зі США також буде обговорюватися», – розповів він.

Зеленський додав, що триває підготовка щодо продовження роботи «Коаліції охочих». Він анонсував підготовку відповідних зустрічей у жовтні й листопаді.

Читайте також: Умєров повідомив про переговори в США щодо «дронової угоди»

Президент висловив переконання, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче припинення вогню й війни.

«Я думаю, що наша зустріч плюс реальні факти дають йому ширше розуміння, що росіяни «продають» йому не те, що спроможні зробити. Дуже важливо, що на сьогодні на різних рівнях після нашої зустрічі відбувається діалог. І всі, до речі, говорять, що, незважаючи на температуру на вулиці, в нас теплі відносини на різних рівнях», – додав він.

Президент США Дональд Трамп у вересні повторив свій заклик до особистої зустрічі російського лідера Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського для врегулювання війни Росії проти України.

Зеленський і Трамп зустрілися в США у вересні. За словами президента України, вони обговорювали, зокрема, ідеї для наближення миру.



