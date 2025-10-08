«Не боїмося шуму безпілотників». Євродепутати про протидію гібридній агресії Росії й досвід України

Випадки порушення повітряного простору ЄС фіксують уже далеко за межами його східного флангу. Дрони, до появи в європейському небі яких, підозрюють, причетна Росія, пролітали над критичною інфраструктурою Бельгії, Данії, Німеччини, Польщі, Румунії.

З міркувань безпеки європейські аеропорти призупиняли сотні рейсів. У небо піднімалися винищувачі. На думку очільниці Єврокомісії, це не має нічого спільного з непорозумінням. Урсула фон дер Ляєн говорить про серію навмисних атак, що є частиною стратегії Росії з дестабілізації Євросоюзу.

«По всьому нашому Союзу підводні кабелі були перерізані, аеропорти та логістичні вузли паралізовані кібератаками, а вибори є мішенню зловмисних кампаній впливу…

Це послідовна та ескалаційна кампанія, спрямована на те, щоб вивести з рівноваги наших громадян, випробувати нашу рішучість, розділити наш Союз та послабити нашу підтримку України», – зауважила президентка Єврокомісії, звертаючись 8 жовтня до євродепутатів у Страсбурзі.

Фон дер Ляєн заявила, що проти Європи триває гібридна війна.

Й у зв’язку з цим не можна відкладати посилення оборонної готовності Євросоюзу, додала міністерка з європейських справ Данії, що нині головує в Раді ЄС.

«Росія є найбільш значною та безпосередньою загрозою європейській та трансатлантичній безпеці. Не лише через свою агресивну війну проти України, але й через систематичне використання гібридних загроз. Гібридна діяльність Росії продовжує зростати. Наша відповідь має бути відповідною», – заявила Марі Б’єрре.

Реакція євродепутатів

Євродепутати говорили, що переоцінили можливості російського керманича Володимира Путіна в конвенційній військовій справі, які вимірюються в кількості танків і живої сили. Однак недооцінили його гібридні можливості завдати шкоди.

Французька євродепутатка П’єр-Ромен Тьйонне з правої групи «Патріоти за Європу» звертала увагу колег, що військове вторгнення – «не єдиний варіант, який має держава, щоб нав'язати свою волю іншим».

«Кожна спроба атаки на нашу безпеку має бути зустрінута негайною скоординованою реакцією ЄС і НАТО. Ми не даємо згоду випробовувати наші кордони, терпіння та солідарність», – наголошував польський євродепутат Адам Бєлан,що представляв Європейських консерваторів і реформістів.

Інший польський євродепутат від Європейської народної партії – провідної політсили в Європарламенті – Анджей Галицький –пропонував протидіяти загрозам, з якими нині стикаються, в залежності від їхнього типу.

«Я також закликаю до активності в мережі. Росія використовує кіберармію. Ми повинні блокувати та ліквідувати тих, хто діє від імені Росії в мережах», – говорив Галицький.

Іраткс Ґарсія Перез – соціал-демократка з Іспанії – наполягала на необхідності зміцнювати оборону Євросоюзу й об’єднувати зусилля на цьому напрямку.

«Нам потрібна європейська оборонна промисловість, здатна діяти… Спільна система протиповітряної оборони та протидії безпілотникам і більші інновації, спільна кібербезпека та виробництво. Путін кидає виклик нашій свободі… Ми не боїмося шуму безпілотників, ми відповідаємо силою нашого Союзу», – наголосила Перез.

Політикиня також підкреслювала необхідність посилити підтримку України. Звучали заклики до Єврокомісії залучити до цього заморожені російські активи, шляхи використання яких нині обговорюють, а до Євроради, що складається з лідерів ЄС – зняти будь-які обмеження на використання Україною західної зброї.

Представник фракції «Зелених» принагідно закликав відмовитися нарешті від російського викопного палива в межах стратегії зміцнення європейської оборони.

«Тільки у серпні 2025 року держави ЄС все ще витратили понад мільярд євро на російське викопне паливо. Колеги, це має припинитися. Ми використовуємо ці гроші, щоб вести війну проти України та погрожувати решті Європейського Союзу», – обурювався німецький євродепутат Террі Рейнтке.

Французька євродепутатка Валері Айє, що очолює фракцію Renew Europe, говорила про потрібність європейського суверенітету в галузі оборони.

«Бути могутнім – означає збільшувати наші інвестиції в інфраструктуру для розгортання військової техніки. Бути могутнім – це зведення повітряного щита над Європейським Союзом та Україною. Це посилення наших можливостей протиповітряної оборони та моніторинг східного флангу», – наголошувала Айє.

Переважна більшість політиків за трибуною погоджувалися з необхідністю створення мережі захисту від безпілотників на сході Євросоюзу. І лише крайні політсили – праві й ліві, що в парламенті в меншості, – виступали проти збільшення витрат на оборону.

«Відправляйте своїх дітей на війну, якщо вам так байдуже. Європейські громадяни… втомилися від брехні, політики жорсткої економії, необхідності відмовлятися від охорони здоров'я, транспорту та гідних зарплат в обмін на ракети та літаки», – говорила від імені «Лівих» італійська євродепутатка Даніло Делла Валле.

«Пані фон дер Ляєн, можливо, я вам розповім новину, але європейці не хочуть і не очікують від Брюсселя ракет і боєприпасів. Натомість вони хочуть економічного добробуту й процвітання», – говорив крайній правий депутат від Словаччини Мілан Угрик.

Пропозиції Єврокомісії

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, закриваючи дебати, підкреслив, що нинішній гібридний стан між війною й миром може розтягнутися на роки. І слід бути готовими до життя в цих реаліях.

«Шкода, що знадобилися нещодавні провокації, щоб ми прокинулися. Схоже, ми погано підготовлені до цього майбутнього. Наразі наша оборона дійсно не готова виявляти дрони й відстежувати їх під час перетину наших кордонів», – зазначив Кубілюс.

Посадовець наголосив, що дальність польоту російського безпілотника «Герань-2» – близько 2500 кілометрів, а відтак Брюссель і Страсбург є для нього цілком досяжними цілями.

«З контейнеровозів безпілотники можуть знищувати цілі вздовж усього узбережжя Європи. Питання в тому, що потрібно зробити», – зауважив посадовець.

Кубілюс вважає, що «стіну дронів» можливо звести впродовж наступного року. У короткостроковій перспективі, каже, потрібно розвивати можливості для виявлення й відстеження безпілотників за допомогою акустичних датчиків, радарів, супутників.

У більш віддаленому майбутньому, вважає профільний єврокомісар, потрібні можливості для роззброєння або знищення дронів за допомогою відповідних перехоплювачів, засобів радіоелектронної боротьби та мобільних підрозділів.

Кубілюс зауважує, що так званим прифронтовим країнам також потрібні ударні безпілотники, якими можна буде вразити цілі на землі в разі вторгнення.

«Індивідуальний підхід, але саме це потрібно… І понад усе нам потрібна співпраця, звичайно, обмін даними для відстеження вторгнень через національні кордони, сумісна ситуаційна обізнаність для спільного виявлення цілей та проведення операцій», – наполіг оборонний єврокомісар, згадуючи також унікальність українського досвіду.

«Українські засоби протиповітряної оборони знищують 70-80% цілей. Українські безпілотники вигнали російський флот з Чорного моря, довели російське просування до застою та спустошили російський флот стратегічних бомбардувальників та всі нафтопереробні заводи…

Цей досвід показує, що ключем до ефективної «стіни дронів» є не просто технології як такі, а розвинені навички інтегрованого командування та створення комплексної екосистеми нової війни», – резюмував Кубілюс.

Урядовиця Данії погодилася з євродепутатами, що закликали до посилення підтримки України. Марі Б’єрре наголошувала, що для цього потрібні найсучасніші технології.

«Нам потрібно вчитися на їхньому досвіді на полі бою та розвивати тісну співпрацю з Україною в галузі оборонної промисловості, зокрема на території ЄС. Водночас ми повинні продовжувати максимізувати тиск на Росію. Це вимагає термінового посилення обмежувальних заходів проти Росії та активізації наших зусиль з налагодження зв'язків з іншими країнами», – підсумувала Б’єрре.