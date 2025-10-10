Після атаки РФ на Сумщині запровадили графіки аварійних відключень, у Запоріжжі просять економити газ

На Сумщині запроваджені графіки аварійних відключень, вони діють для 10 черг споживачів, повідомляє «Сумиобленерго».

Як зазначає обленерго, причина застосування графіків – наслідки російської атаки на енергетику.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російських обстрілів пошкодженні об’єкти газової інфраструктури. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.

«Запоріжгаз» закликало жителів Запоріжжя та підприємства через пошкодження газових обʼєктів тимчасово обмежити споживання природного газу.



«Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень», – йдеться у повідомленні.

У Міненерго повідомили, що російські війська вночі 10 жовтня завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Читайте також: Україна може мати проблеми з газопостачанням та опаленням через російські удари – Совсун

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.