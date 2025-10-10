Доступність посилання

Міненерго: у Києві, семи областях та частково на Черкащині продовжують діяти аварійні знеструмлення

За даними Міненерго, завдяки відновлювальним роботам енергетики змогли частково зменшити обсяг обмежень для споживачів на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині

У Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях продовжують діяти аварійні знеструмлення, заявляє у телеграмі пресслужба Міністерства енергетики.

На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень – діють дві черги відключення.

Водночас, за даними Міненерго, завдяки відновлювальним роботам енергетики змогли частково зменшити обсяг обмежень для споживачів на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині.

У КМДА повідомили, що у Києві без енергопостачання перебувають 2 939 об’єктів інфраструктури, також 4474 будинки – без водопостачання. Також від газопостачання від’єднали будинок на бульварі Лесі Українки, що зазнав пошкоджень через обстріл.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 жовтня (із 19.00 9 жовтня) війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням 32 ракет та 465 БпЛА різних типів.

Читайте також: Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, значна частина ракет в ударі – балістичні, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. У дев’яти областях були запроваджені аварійні відключення світла.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Читайте також: Україна може мати проблеми з газопостачанням та опаленням через російські удари – Совсун

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


