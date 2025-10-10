«Укренерго»: споживачів на Черкащині вдалося заживити, в Києві й 8 областях тривають відключення

Ліквідація наслідків нічної російської атаки на енергетичні об’єкти триває, повідомляє оператор «Укренерго» 10 жовтня.

«Вимушені аварійні відключення зараз застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях», – йдеться в повідомленні.

Компанія додає, що завдяки вже виконаним відновлювальним роботам енергетикам вдалося зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. Споживачів у Черкаській області повністю заживили.

Читайте також: Після атаки РФ посли країн G7 терміново зустрілися з міністром енергетики. Це вже друга така зустріч за тиждень

Водночас у Чернігівській області зріс обсяг погодинних відключень, застосованих обленерго. За даними оператора, наразі в регіоні діють одночасно три черги знеструмлень. Причиною обмежень у регіоні називають наслідки попередніх російських дронових атак.

У ніч на 10 жовтня війська РФ завдали комбінованого удару по території України. За даними Повітряних сил ЗСУ, противник застосував 32 ракети та 465 БпЛА різних типів. Військові зафіксували прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, значна частина ракет в ударі – балістичні, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. У дев’яти областях були запроваджені аварійні відключення світла.

Читайте також: Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



