Кулеба: попри атаки на інфраструктуру, з Києва вперше вирушив поїзд до Бухареста

«Укрзалізниця» запустила рейс із Києва до столиці Румунії, повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба 10 жовтня.

«Попри масовані атаки на українську критичну та цивільну інфраструктуру з боку росії, поїзди Укрзалізниці відправляються за розкладом. Так, чітко за графіком у свій перший рейс вирушив потяг №99/100 Київ – Бухарест», – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

За даними міністра, поїздом вирушили сто пасажирів. Рейс курсуватиме щодня за маршрутом Київ – Бухарест через Вінницю, Жмеринку та Могилів-Подільський. Прикордонний контроль відбуватиметься у містах Велчинець та Унгени. Потяг прибуває на головний вокзал столиці Румунії – Gara de Nord.

Поїзд вирушатиме з Центрального вокзалу Києва о 06:30 та прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня. Відправлення в зворотному напрямку – о 19:10, прибуття до столиці України о 19:34 наступного дня.

«Завдяки спільним зусиллям, транспортна система не лише працює, але й відкриваються нові сполучення. Попри складні умови, щоденні обстріли росією критичної та цивільної інфраструктури маємо забезпечити для людей надійні та безпечні маршрути», – прокоментував Кулеба.

Запуск нового напрямку відбувається на тлі російських ударів по залізничній інфраструктурі України. Зокрема,



