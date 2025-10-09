«Укрзалізниця»: сполучення з Чернігівщиною і Сумщиною не припиняється

Залізничне сполучення з Чернігівщиною і Сумщиною не припиняється, повідомили в «Укрзалізниці» ввечері 9 жовтня.

«На окремих дільницях із міркувань безпеки застосовуємо комбіновану логістику: поїзд + автобус. Щоб не наражати на небезпеку пасажирів і залізничників, дотримуємося протоколів безпеки. Потяги далекого і приміського сполучення до Чернігівської і Сумської областей курсують зміненими й комбінованими маршрутами. Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може дістатися до кінцевих станцій у регіоні – пасажирів доправляємо автобусними трансферами», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укрзалізниці», зараз така логістика діє для Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки й Ніжина.

«Разом із Чернігівською та Сумською ОВА і міськими головами працюємо над оперативною організацією трансферів… Бачимо шквал ваших запитань про завтрашні рейси, тому заздалегідь готуємо до того, що маршрути можуть бути комбінованими, але скасувань не передбачається», – наголосили в «УЗ».

У компанії додали, що наступна доба «теж буде непростою, однак залізничне сполучення з північними областями триває».

Раніше сьогодні очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що в напрямку Сумщини і Чернігівщини тимчасово зупинений рух потягів через неможливість проїзду на окремій ділянці колії внаслідок російських обстрілів.

«Ворог продовжує намагатися ускладнити сполучення з прифронтовими областями. Пасажири у безпеці. Ми постійно координуємо дії з «Укрзалізницею» і громадами, щоб швидко реагувати на ситуацію й допомагати людям. Для перевезення пасажирів залучено резервний транспорт і автобуси місцевих громад. Організовано трансфери до Конотопа, Шостки і Сум», – написав він у телеграмі.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський зазначив, що російські війська продовжують удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною і Чернігівщиною, і атакують, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.