Рух поїздів у напрямку Сумщини і Чернігівщини тимчасово зупинили – влада

У напрямку Сумщини і Чернігівщини тимчасово зупинений рух потягів через неможливість проїзду на окремій ділянці колії внаслідок російських обстрілів, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Ворог продовжує намагатися ускладнити сполучення з прифронтовими областями. Пасажири у безпеці. Ми постійно координуємо дії з «Укрзалізницею» і громадами, щоб швидко реагувати на ситуацію й допомагати людям. Для перевезення пасажирів залучено резервний транспорт і автобуси місцевих громад. Організовано трансфери до Конотопа, Шостки і Сум», – написав він у телеграмі.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський зазначив, що російські війська продовжують удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною і Чернігівщиною, і атакують, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні.

«Пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки й інших міст регіону будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень», – зазначив він.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.